Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели помогли коту и двум щенкам, попавшим в беду. Происшествия случились 5 июня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, около десяти утра сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Латышских стрелков в Орле, где помогли снять с дерева кота. Спасатели передали животное обеспокоенной хозяйке.

Далее, в четыре дня, после сообщения очевидцев, сотрудники МЧС выезжали на улицу Советскую города Дмитровска, где извлекли из-под плиты двух щенков. Четвероногие застряли под тяжелой пластиной и не могли самостоятельно выбраться наружу.

Всего на помощь орловцам сотрудники МЧС выезжали 10 раз.