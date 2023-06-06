Орловец отправится на скамью подсудимых за избиение со смертельным исходом

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее судимого орловца, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и умышленном уничтожении чужого имущества.

По данным следствия, пьяный мужчина вечером 10 декабря 2022 года находился в возле одного из магазинов в деревне Некрасовка Орловского муниципального округа, где у него возник конфликт с продавцом магазина. По ходу ссоры обвиняемый мужчина избил женщину. Впоследствии от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице. После совершенного преступления мужчина поджег здание магазина и находящиеся в нем товары и скрылся с места происшествия.

– В настоящее время завершены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.