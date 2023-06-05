В Орловской области формируют гуманитарный груз для бойцов из Росгвардии

Фото: Сергей Лежнев

Сейчас часть подразделения Росгвардии находится непосредственно в зоне СВО, другая часть стоит на государственной границе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В настоящее время, для военных собирают большую продуктовую корзину. Из непродовольственных товаров нужны одноразовая посуда, кастрюли, сковороды, ножи, половники, умывальники, чайники, машинки стиральные, пакеты для мусора, ведра и канистры под воду, шампуни, порошок, мыло, влажные салфетки и средства от комаров.

В посылку также войдут строительные материалы и оборудование. Для военных закупят водонагреватели, бензогенераторы, бензопилы, болгарки, саморезы, гвозди, скотч, лопаты, ножовки, круги отрезные, степлеры и скобы к ним, сетки москитные, огнетушители, брезентовые тенты, фонари и батарейки.

Военнослужащим отправят планшеты, карты памяти, пауэрбанки, «расходники» для автобронетехники, наборы ключей и отверток.

Передать товары и продукты можно через пункт «Патриот57» по адресу: Привокзальная, 8. Помимо этого, можно передать вещи в администрацию Орловского муниципального округа по адресу: Полярная, 12.