Фото: «Ливенская газета»

В Орловской области приводят в порядок дороги и тротуары. Реставрация коснулась улиц города Ливны.

Так, по улице Зеленая выполняются работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. По улице Степная и улице Гайдара выполнены работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона. Об этом сообщает «Ливенская газета».

На улице Железнодорожная ведутся работы по ремонту тротуаров и установке бордюрного камня. Помимо этого, подрядчик ведет ремонт на перекрестке улиц Карла Маркса и Свердлова и по улице Орджоникидзе.

Закончены работы на одном участке. Это автомобильная дорога по переулку Почтовый, протяженностью 210 метров. Здесь выполнено песчаное основание участка дороги и покрытие из щебня. Основной объем работ выполнен на улице Гражданская и улице Капитана Филиппова.