В Орловской области засолили рекордное количество огурцов Фото: Елена Зябкина

В Орловской области засолили рекордное количество огурцов. Гастрономическое достижение было зафиксировано на празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

Рекорд на празднике в Полесье поставили представители орловского района. Орловцы приготовили более 130 килограммов малосольных огурцов. Всего засолено было 2243 плода.

Студентка третьего курса Орловского техникума сферы услуг Светлана Трушина рассказала о том, как возникла идея огуречного рекорда.

– Мы посмотрели, чего на празднике еще не было, и решили сделать такой необычный рекорд. Это и весело, и запомнится надолго, – отметила студентка.

После регистрации рекорда, попробовать блюдо смогли все желающие.