Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел двухэтажный дачный дом. Причина пожара устанавливается специалистами.

О возгорании двухэтажного дачного дома в садовом некоммерческом товариществе «Импульс» в деревне Касьяновка Орловского муниципального общества стало известно 4 июня, в 14:22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных второй этаж и мансарда горели открытым пламенем, происходило загорание газа из трубы. Кроме того, по оценкам сотрудников МЧС, огонь мог распространиться на первый этаж дачи, рядом стоящую дачу и хозпостройки.

В результате пожара выгорели мансардное помещение и кровля, а также частично поврежден первый этаж. Пожарными спасен цокольный этаж дома, рядом стоящая дача и хозпостройки. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области было ликвидировано 18 возгораний.