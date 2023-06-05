Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Велосипедиста доставили в больницу после ДТП в Орловской области. Авария произошла 4 июня в Новодеревеньковском районе.

Как сообщили в орловской Госавтоинспекции, 17:45 20-летний водитель 2003 года рождения, управляя «ВАЗом-21015», ехал по второстепенной улице Пионерская поселка Хомутово. В 17:45 на пересечении с улицы Первомайская, в районе дома № 25, сбил 38-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, был госпитализирован в Новодеревеньковскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП.