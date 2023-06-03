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НовостиПроисшествия3 июня 2023 12:29

В Орловской области в реке утонул подросток

Происшествие случилось вечером 2 июня в поселке Кромы
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в реке утонул подросток. Происшествие случилось вечером 2 июня в поселке Кромы.

Об утонувшей спасателям сообщили очевидцы около шести часов вечера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По приезде, сотрудники экстренных служб выяснили, что тело 15-летней девушки было найдено очевидцами в пяти метрах от берега реки Недна вблизи переулка Пушкарский поселка Кромы. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты. Как отметили в МЧС, в этом случае трагедия произошла в необорудованном для купания месте.