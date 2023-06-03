Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области директор завода по производству пеньки предстанет перед судом. Предположительно, по его вине тяжело травмировалась работница предприятия.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего директора предприятия по производству пеньки, который обвиняется в нарушении требований охраны труда.

Следуя из материалов дела, в нарушение закона обвиняемый мужчина допустил одну из работниц предприятия к эксплуатации производственных станков. В то же время на предприятии отсутствовала техническая документация для эксплуатации оборудования.

– Действия обвиняемого привели к тому, что в рабочее время одна из работниц предприятия была допущена к исполнению обязанностей без проведения с ней инструктажа по обслуживанию оборудования, в результате чего при осуществлении работ женщина получила телесные повреждения нижних конечностей, причинившие тяжкий вред ее здоровью, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

На сегодняшний день, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.