Фото: Елена Зябкина

В Орловской области на ближайшие семь лет утвердили финансирование обеспечения детей-сирот жильем. На программу потратят почти шесть миллиардов рублей.

Утвержденный распоряжением правительства Орловской области №350 от 31 мая 2023 года общий объем финансирования программы до 2023 года составит 5,7 миллиардов рублей.

Следуя информации из документа, известно, что в этом году на обеспечение детей-сирот жилыми помещения направляется 518 миллионов рублей, а в следующем уже 565,7 миллионов рублей. В 2026-2030 годах планируется тратить на эти цели по 620 миллионов рублей ежегодно. Отмечается, что финансирование программы будет осуществляться в рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства»