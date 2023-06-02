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НовостиОбщество2 июня 2023 11:29

В Орловской области стартовало строительство «умной» спортивной площадки

Объект находится во Мценске
Елена Зябкина
Фото: администрации города Мценска

Фото: администрации города Мценска

В Орловской области стартовало строительство «умной» спортивной площадки. Объект находится во Мценске.

На сегодняшний день, подрядная организация осуществляет устройство слоев основания центрального ядра, волейбольной и баскетбольной площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Параллельно ведутся планировочные работы для организации съезда и тротуаров. А кроме того, строители выполнят устройство футбольного поля, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, беговых дорожек, установят уличные тренажеры.

Отмечается, что стоимость подготовки основания для монтажа «умной» спортивной площадки составляет 17,6 миллиона рублей. На создание двух «умных» спортивных площадок в Орловской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 36,3 миллиона рублей.