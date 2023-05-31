В Орловской области открыли памятник первой учительнице

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В преддверии Международного дня защиты детей в парке имени Александра Пушкина установили монумент, подчеркивающий важность педагогического труда.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообшил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

– Сегодня открытие памятника первой учительнице – это вклад Орловщины в проведение Года педагога и наставника, символ благодарности и уважения учительскому труду. Результаты учительского труда воплотились в достижениях всей нашей области, которыми мы по праву гордимся. Эти достижения – ориентир в нашей современной работе по развитию региона, повышения качества и уровня жизни людей в каждом конкретном муниципальном образовании, – отметил глава региона.

Во время мероприятия по открытию скульптуры, лучших учителей Малоархангельского района наградили Благодарностью и Почетной грамотой губернатора Орловской области. А Светлане Кусковой, учителю Совхозской школы вручили знак и ленту почетного гражданина Малоархангельского района.