Фото: Сергей Лежнев

Орловцы доставили в зону СВО пятитонный гуманитарный груз. Посылки передали в четыре района передовой.

Как сообщил в соцсетях Андрей Клычков, груз привезен и распределен по четырем точкам в районе Сватово, Кременной и Купянска. На передовую также выезжал и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Среди адресатов – артиллеристы, разведчики и други бойцы. Для них закуплена большая партия спецсредств – это приборы ночного видения, тепловизоры, коллиматорные и оптические прицелы, бинокли, генераторы, рации, бронежилеты, смартфоны и портативные аккумуляторы, квадрокоптеры, буржуйки.

Кроме того, в посылке военнослужащим передали бензопилы, наборы инструментов, молотки, топоры и другой строительный инструмент, утеплитель, фанеру, рубероид, шуруповерты, болгарки. Участникам СВО были переданы необходимые запчасти на УАЗ, КАМАЗ и ЗИЛ. Отправили одежду, летнюю форму, берцы, нательное белье, рюкзаки, дождевики, спальные мешки, палатки, маскхалаты.

В посылке традиционно отправили предметы личной гигиены, влажные салфетки, средства от насекомых и продовольственные товары, сигареты и многое другое.