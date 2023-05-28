Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области высадили «Аллею героев». Патриотически-экологическую акцию провели в селе Кривцово.

Дубы высадили в парке Победы в рамках Всероссийского патриотического проекта « Живая память поколений». Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Почетное право посадить первое дерево, как символ открытия «Аллеи героев», было предоставлено Почетному гражданину Должанского района, генерал-лейтенанту Анатолию Якунину .

Всего участниками акции было высажено 14 вековых деревьев. Еще полторы тысячи саженцев появятся на аллее в течение недели.