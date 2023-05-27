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В Орловской области главбуха администрации сельского поселения осудили за присвоение денег. Женщина похитила более 150 тысяч рублей.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района области, которая признана виновной в присвоении чужого имущества.

– Следствием и судом установлено, что осужденная в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года, используя свое служебное положение, совершила присвоение принадлежащих администрации сельского поселения денежных средств на сумму свыше 152 000 рублей. В ходе следствия в результате принятых следователем мер причиненный ущерб добровольно возмещен в полном объеме, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Таким образом, женщине назначили наказание в виде штрафа с лишением права занимать административные должности в органах местного самоуправления сроком на год.