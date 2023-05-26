Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловские одиннадцатиклассники сдали первые экзамены. ЕГЭ-2023 будет проходить с 26 мая по 1 июля.

Всего в первый экзаменационный день свои знания по трем предметам школьной программы показали 652 человека. ЕГЭ по химии сдали 374 участника, по литературе – 241, по географии – 37.

Как сообщил руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, для обеспечения открытости и объективности проведения экзамена в ППЭ присутствовали 13 федеральных и 16 региональных общественных наблюдателей. В ситуационно-информационном центре Орловской области 30 онлайн наблюдателей осуществляли мониторинг хода проведения экзамена в каждой аудитории ППЭ.

Известно, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе – 32, по химии – 36. Свои результаты выпускники узнают не позднее 13 июня.

Алексей Карлов побывал в одном из пунктов сдачи экзаменов, организованный на базе Лицея №4 города Орла и Техникума имени Русанова, и проинспектировал готовность работы Регионального центра оценки качества образования.