Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Председателем Общественной палаты Орловской области стал Сергей Ступин. Он будет занимать должность до 2026 года.

На площадке Среднерусского института управления − филиала РАНХиГС прошло первое заседание Общественной палаты Орловской области состава 2023-2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Андрей Клычков поблагодарил предыдущий состав Общественной палаты за большую работу, направленную на развитие региона и защиту интересов земляков, повышение качества жизни орловцев.

− Вам выпала сложная миссия – действовать в крайне непростых условиях. Прошедшие годы были связаны с ковидными испытаниями, санкционными ограничениями и СВО, − отметил губернатор.

Новым председателем общественной палаты Орловской области состава 2023-2026 годов единогласно был избран директор Музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, его заместителем − Владимир Лагутин.

Андрей Клычков, обращаясь к новым членам Общественной палаты, подчеркнул, что политика открытости и прямого диалога с жителями всегда была и остается одним из ключевых направлений работы. Данная тема близка и членам Общественной палаты. Безусловно, диалог власти и общественности будет продолжен.