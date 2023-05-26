Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области определили победителей по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В десятом чемпионате приняли участие 60 человек из 23 районов региона.

В открытии чемпионата приняла участие руководитель Департамента социальной зашиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что с каждым годом растет уровень мастерства конкурсантов, в связи с этим задания становятся сложнее. В этом году участники ответили на вопросы по кибербезопасности и продемонстрировали навыки работы на смартфоне. Орловцы показали отличные знания и умения, что свидетельствует о стремлении людей старшего поколения осваивать современные технологии.

Участники турнира боролись за награды в личном первенстве, а также за командное место. В личном зачете победу одержали Александр Семенович Сахаров из Троснянского района и Елена Николаевна Колягина из Заводского района города Орла. В общекомандном зачете первыми стали пенсионеры Троснянского района.

Победители, а также самые старшие участники получили ценные призы.