Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в авариях пострадали два пешехода. Происшествия случились в Железнодорожном и Советском районах города.

Первое ДТП произошло 25 мая в 9:55. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

Наезд на 20-летнего пешехода в районе дома 53 на улице 3-я Курская совершил 66-летний водитель. Он управлял автомобилем «Шевроле Нива» и двигался по улице Русанова со стороны улицы 2-я Курская. А пострадавший юноша переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы.

После, в 17:25 случилась еще одна авария. 31-летняя водительница «Киа Сид» двигалась по улице Игнатова со стороны переулка Ягодный в сторону улицы Октябрьская. На регулируемом перекрестке улицы Игнатова-Октябрьская допустила наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.