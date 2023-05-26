Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Орловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата. Они представят свой проект в Петропавловске-Камчатском.

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского кейс-чемпионата по государственному и муниципальному управлению, организатором которого выступил московский Институт государственной службы и управления РАНХиГС. В этом году конкурсантам был предложен кейс, ориентированный на поиск возможностей продвижения «Пушкинской карты» в Камчатском крае – уникальном и туристически привлекательном регионе нашей огромной России. Об этом сообщили в Президентской Академии.

Команда Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС «Крылья РАНХиГС» вошла в пятерку победителей и была удостоена Золотого сертификата. Орловщину представляли студенты 4 курса направления подготовки Государственное и муниципальное управление: Дарья Выговская, Алексей Ершов, Оксана Козлова, Анастасия Цуканова. Научным руководителем выступила декан факультета «Государственное и муниципальное управление», кандидат политических наук, доцент Оксана Малахова.

Золотой сертификат дает возможность прохождения практики в организациях-партнерах, скидку на обучение по программам магистратуры ИГСУ РАНХиГС. Кроме того, победителей пригласили на экспедицию в город Петропавловск-Камчатский в рамках фиала кейс-чемпионата. Именно там завершится борьба за первое место и будут доработаны рекомендации по внедрению проектных решений кейсов.

Финал чемпионата пройдет с 28 июня по 7 июля 2023 года.