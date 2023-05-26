Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП погиб подросток. Парень перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, авария с участием несовершеннолетнего произошла 25 мая в 22:50. 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», двигался по автодороге «Северный подъезд к городу Орлу-Лунево-Моховое». В районе нулевого километра отечественный автомобиль сбил 15-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых четыре происшествия с пострадавшими.