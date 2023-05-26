Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели дом и гараж. Пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом.

О возгорании в жилом доме в деревне Становой Колодезь Орловского муниципального округа стало известно 25 мая, в 8:19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в жилом доме выгорело помещение спальни на шести квадратных мертах, прогорело потолочное перекрытие на квадратном метре. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Предположительной причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электроустановок.

Около трех часов дня произошло возгорание деревянного гаража в поселке Звезда Хротынецкого района. На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри открытым пламенем по всей площади, существовала реальная угроза распространения на рядом стоящие строения. Со слов очевидцев в гараже находились два газовых, один из которых взорвался, и один кислородный баллоны. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав ему распространиться, кроме этого, они предотвратили взрывы баллонов. Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.

В результате пожара гараж выгорел изнутри на 58 квадратных метрах. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано три возгорания.