Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Орловцы теперь смогут пройти денситометрию на новом рентгеновском аппарате. Денситометр появился в Поликлинике №3 областного центра.

Как отмечают в пресс-службе Департамента здравоохранения Орловской области, получасовое обследование позволяет определить плотность и структуру костной ткани. Это необходимо, чтобы выявить одно из самых коварных заболеваний – остеопороз – даже на самых ранних стадиях, когда изменения костной ткани не успели привести к тяжелым последствиям.

Обследование на новом аппарате прошли более 30 человек. Уже сейчас в практике врачей есть случаи, когда удалось вовремя заметить заболевание.

– Несколько дней назад у нас прошел обследование пациент, находящийся на гемодиализе. И у него мы выявили начальную стадию остеопороза. И это очень важно, потому что теперь пациенту назначат терапию, которая замедлит процесс вымывания кальция из организма. Это значит, нам удалось остановить риск развития переломов в будущем и сохранить здоровье пациента, – делится исполняющая обязанности заведующей отделения рентгенодиагностики Екатерина Ширяева.