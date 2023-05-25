Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле обсудили с представителями тульского бюро приборостроения проект сквера перед Научприбором. Общественная территория получит имя Академика Шипунова.

Делегация тульского Конструкторского бюро приборостроения, носящего имя Аркадия Шипунова, совместно с представителями администрации Орла обсудили детали проекта и осмотрели территорию сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

Название «сквер академика Аркадия Шипунова» присвоено территории, расположенной возле здания завода «Научприбор» и одного из корпусов Орловского государственного университета имени Ивана Тургенева по адресу Наугорское шоссе, 40. Отмечается также, что один сквер в честь академика на Орловщине уже есть. Он располагается в Ливнах, на малой родине конструктора.

Идею дать скверу имя академика предложил директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев. Поддержали такую инициативу администрация Орла, Орловский городской Совет народных депутатов, Орловский объединенный государственный литературный музей Ивана Тургенева и Конструкторское бюро приборостроения имени Академика Аркадия Шипунова.