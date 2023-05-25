Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В Орловской области стартовали работы по капитальному ремонту одной из ЦРБ. Строителям предстоит обновить двухэтажное здание 1984 года постройки.

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области, общая стоимость работ составит 47,9 миллионов рублей.

Рабочие на площади более 1,5 тысячи квадратных метров полностью обновят все инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, электроснабжение; провести отделку здания, а также смонтировать систему видеонаблюдения и обеспечить доступ в поликлинику для маломобильных групп населения. В настоящее время, в поликлинике идут демонтажные работы. Окончание капремонта согласно контракту намечено на конец нынешнего года.

Отмечается, что Новодеревеньковская ЦРБ обслуживает более девяти тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ней работают гинекологический, терапевтический, фтизиатрический, хирургический, психиатрический, неврологический, инфекционный, стоматологический, смотровой кабинеты, а также кабинеты окулиста, отоларинголога, нарколога.