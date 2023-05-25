В Орловском муниципальном округе построят дом культуры. Новое досуговое здание появится в селе Бакланово.

Реализация нацпреокта «Культура» в муниципалитете был рассмотрен на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Орловской области.

Дома культуры в селе Бакланово должны будут построить за 66,3 миллиона рублей. В 2023 году потратят 23,2 миллиона рублей. Объект должен быть сдан в августе 2024 года.

На данный момент ведется работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части выноса котельной из здания клуба в связи с изменением строительных норм и правил.

Подрядчик уже разбил оси здания Баклановского дома культуры по координатам. Кроме того, закуплен металлопрокат, начато изготовление металлоконструкций.