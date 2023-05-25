Глава орловского оборонного завода обратился с открытым письмом к руководителям силовиков

Фото: архив АО «Болховский завод полупроводниковых приборов»

Свое послание генеральный директор АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Поярков адресовал руководителям российских силовых ведомств. В список вошли генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александру Бортникову.

Причиной обращения послужило уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя Пояркова, а также сопутствовавшие ему следственные действия. Генеральный директор предприятия помимо всего прочего не хочет, чтобы уголовное дело заместителя порочило репутацию завода. Помимо этого, мужчина утверждает, что следственные действия выполнялись с нарушениями.

– 26 апреля утром сотрудники управления МВД России и СУ СК России по Орловской области в сопровождении семи вооруженных человек, нарушив наш пропускной режим, проникли на территорию предприятия. Они были в балаклавах и боевой экипировке. Также, как и их предшественники, не предъявили никаких документов, подтверждающих основания проведения каких-либо действий. Автоматчики оцепили коридор к сотрудникам юридического отдела, бухгалтерии и отдела кадров, не разрешали им выходить из кабинетов, пользоваться телефонами, даже в туалет провожали под конвоем! Заводские камеры наблюдения запечатлели этот «визит», – уточнил в письме Вячеслав Поярков.

Гендиректор выражает претензию на предмет того, чтобы дело его заместителя не ассоциировалось с предприятием. Поярков подчеркивает, что сотрудника как физическое лицо подозревают в незаконном получении денег от предприятия-контрагента за создание тому конкурентных преимуществ при закупе продукции, которая использовалась на заводе.

– Даже если сговор между работниками двух частных предприятий был, и один другому присылал какие-то деньги на банковскую карту, при чём тут наш завод?.. Почему правоохранительные органы ведут себя так, что лихорадит весь коллектив?, – негадует гендиректор Болховского завода полупроводниковых приборов Поярков.

Мужчина подчеркивает то, что завод выполняет оборонный заказ государства, в рамках которого заключено около двух тысяч контрактов, и обеспечивает необходимыми компонентами 560 предприятий из военной, авиационной и космической промышленности. Также он указывает, что болховский завод – это негосударственное предприятие.

– Все покупки комплектующих, в том числе и у предприятия, фигурирующего в уголовном деле, мы оплачивали со счетов завода. Не государственными деньгами, которые получаем за выполнение гособоронзаказа, потому что эти финансы проходят через отдельные счета и тратятся только по целевому назначению, иначе даже банк платежи не пропустит, – подчеркивает в открытом обращении глава предприятия.