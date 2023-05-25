Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Около 700 орловцев примут участие в сельских спортивных играх. Они сразятся в 11 видах дисциплин.

Мероприятие в этом году 28 мая будет принимать Кромской район.

– Самый ключевой момент, который мы должны предусмотреть - это вопрос безопасности, с правоохранительным блоком необходимо отработать все меры безопасности для проведения мероприятия, – отметил глава региона Андрей Клычков.

В программу Сельских игр включены: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика (эстафета), настольный теннис, перетягивание каната, соревнования спортивных семей, силовое троеборье, соревнование дояров, соревнование косарей, соревнование механизаторов. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В 2023 году в летних сельских играх примут участие 24 муниципальных образования региона.