Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Директора орловского пенькового предприятия подозревают в нарушении требований охраны труда. Из-за этих действий пострадала работница производства.

Следственный комитет возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего директора предприятия по производству пеньки.

Так, на сегодняшний день следствием установлено, что в нарушение закона в области охраны труда и безопасности выполнения работ, мужчина допустил одну из работниц предприятия к самостоятельному производству работ по эксплуатации производственных станков. Примечательно, что на предприятии отсутствовала техническая документация для эксплуатации данного оборудования, которое не было ограждено и исправно.

– Действия подозреваемого привели к тому, что в рабочее время одна из работниц предприятия была допущена к исполнению обязанностей без проведения с ней инструктажа по обслуживанию оборудования, в результате чего при осуществлении работ женщина получила телесные повреждения нижних конечностей, причинившие тяжкий вред ее здоровью, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.