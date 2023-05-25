Фото: пресс-служба администрации Орла

Более 17 километров орловских дорог отремонтируют счет средств Дорожного фонда региона. Всего работы будут проведены на 18 участках автодорог.

В числе реставрируемых – улица Раздольная от улицы Бурова до кольцевой развязки. В настоящее время подрядчик приступил к снятию старого асфальта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, рабочим предстоит отфрезеровать 32,5 тысяч квадратных метров дороги, на сегодняшний день выполнено около трети объема. Объект необходимо сдать до 31 июля. К этому сроку предстоит уложить новое покрытие в два слоя, обустроить тротуары и нанести разметку.

– Ремонт улицы Раздольной – это логическое продолжение ремонта кольцевой развязки. Его выполнили бригады МБУ «Спецавтобаза» на минувшей неделе, – утверждают в мэрии Орла.

Отмечается, что до 30 июля подрядчик готовит проект на капитальный ремонт кольцевой развязки.