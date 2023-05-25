Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В центре Орла сгорела иномарка. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании автомобиля в переулке Новосильском города Орла спасателям сообщили 24 мая, в 16:22. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных в автомобиле «Ауди 80» горел моторный отсек. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пожар. В результате пожара в легковушке выгорел моторный отсек на площади один квадратный метр. ЧП обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали восемь выездов возгораний.