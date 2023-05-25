Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области легковой автомобиль сбил четырех пешеходов. ДТП произошло 24 мая в Ливнах.

По данным орловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель в семь вечера управляя автомобилем «ВАЗ 21093», двигался по улице Денисова в направлении улицы Мира города Ливны. При обгоне, мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая стояла у края проезжей части. После этого водитель автомобиля «ВАЗ 21093» наехал на пешеходов, идущих по тротуару.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 20-летние девушка и парень, а также 21-летний парень и 34-летняя женщина. Пешеходы получили травмы, после осмотра медиками они были отпущены на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП.