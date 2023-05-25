Фото: пресс-служба депздрава Орловской области

В орловских ФАПах начали реализовывать лекарства. Первые медикаменты уже можно приобрести в Протасовском фельдшерско-акушерском пункте.

Перечень самых необходимых для населения препаратов определен фельдшерами ФАПов совместно с администрацией Покровской ЦРБ, также было установлено программное обеспечение. Как сообщает пресс-служба депздрава Орловской области, в ближайших планах организация продажи лекарственных препаратов во всех ФАПах учреждения.

– Удобно, очень удобно! Без этого никак у нас нельзя! Потому что народу много у нас и пожилых много, а съездить в райцентр до ближайшей аптеки не всегда есть возможность, – рассказал первый покупатель Сергей Захаров.

Отметим, что проект «ФАПтека» был запущен губернатором Орловской области. Все орловские ФАПы уже обзавелись нужными лицензиями и сейчас получают кассовые аппараты для начала торговли препаратами первой необходимости.