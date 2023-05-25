Мероприятия пройдут в Детском парке
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет в Орле обучающие занятия. Они приурочены к Международному дню пропавших детей.
25 мая с 11 часов в Детском парке города Орла будут проходить мероприятия организованные Добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Активисты отряда проведут обучающие занятия, игры, расскажут участникам акции, как не потеряться в городе и лесу, что делать, если это все же произошло.
Кроме того, будут открыты арт-объекты: большая стрелка, указывающая на фигуру маленькой одинокой девочки, с фразой «Помочь ей можешь только ты». В Орле и Мценске инсталляция будет демонстрироваться на плазменных экранах.
Отметим, что в Орловский отряд «ЛизаАлерт» в 2022 году поступило 35 заявок, связанных с поиском детей, в 2023 году – 7. Все дети найдены живыми.