Мероприятия пройдут в Детском парке

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет в Орле обучающие занятия. Они приурочены к Международному дню пропавших детей.

25 мая с 11 часов в Детском парке города Орла будут проходить мероприятия организованные Добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Активисты отряда проведут обучающие занятия, игры, расскажут участникам акции, как не потеряться в городе и лесу, что делать, если это все же произошло.

Кроме того, будут открыты арт-объекты: большая стрелка, указывающая на фигуру маленькой одинокой девочки, с фразой «Помочь ей можешь только ты». В Орле и Мценске инсталляция будет демонстрироваться на плазменных экранах.

Отметим, что в Орловский отряд «ЛизаАлерт» в 2022 году поступило 35 заявок, связанных с поиском детей, в 2023 году – 7. Все дети найдены живыми.