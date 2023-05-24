Фото: Региональный центр оценки качества образования

В Орловской области девятиклассники сдали первые экзамены в 2023 году. Выпускники сдавали биологию, историю и физику.

Экзамены по выбору 24 мая сдали 2113 выпускников орловских школ. Биологию писали 1510 школьников, физику – 373 девятиклассника, историю – 230.

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, для экзаменов по выбору подготовлены 35 ППЭ Орловской области на базе общеобразовательных организаций и один пункт на дому. Продолжительность экзамена по истории и физике составляет три часа, биологии – 2,5 часа, что связано с сокращением количества заданий с 29 до 26, максимальный первичный балл увеличился с 45 до 48 баллов.

При этом, для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных экзамена (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Отмечается, что с результатами экзаменов девятиклассники смогут ознакомиться не позднее 7 июня в своих образовательных организациях.