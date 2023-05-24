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Орловцы стали чаще обращаться по поводу нарушения их финансовых прав. Банк России посчитал количество жалоб жителей региона за первые три месяца 2023 года.

Так, исходя из предоставленных данных, в январе-марте 2023 года Банк России получил от потребителей финансовых услуг Орловской области 563 жалобы. Это в два раза превышает количество обращений в аналогичный период прошлого года.

На 73% по сравнению с 2022 годом увеличилось число жалоб на банки. Всего 191 жалоба. При этом, чаще всего орловцы обращались к мегарегулятору с вопросами, связанными с потребительским кредитованием. Это несогласие с условиями договора, навязывание услуг страховых компаний, проблемы с погашением долга. По сравнению с прошлым годом стало больше обращений на санкционные темы.

Помимо этого, чаще, чем год назад орловцы были недовольны работой микрофинансовых организаций. В первом квартале этого года поступило 294 жалобы на МФО. Это в шесть раз больше, чем в январе-марте прошлого года. Много вопросов было по поводу реструктуризации займов, уступки прав, непредставления заемщикам копий документов. Санкционная тематика также присутствовала в жалобах на микрофинансовые организации.