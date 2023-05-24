На Орловскую область надвигается сильный ветер и грозы

Фото: Елена Зябкина

Возникновение неблагоприятных метеоявлений прогнозируется в ближайшие сутки.

Так, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 24 мая по 21 час 25 мая на территории области будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный от четырех до девяти метров в секунду, днем северный, при грозах местами будет достигать 15-18 метров. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, а также нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.