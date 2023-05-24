Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области благоустроят еще одно футбольное поле. Работы по облагораживанию спортивного объекта начались во Мценске.

По информации телеграм-канала «Телеграммы из Орла», возле поля появятся крытые трехъярусные трибуны на 300 зрителей. На данный момент уже подготовлен котлован для заливки основания под установку трибун.

Кроме того, рабочие отремонтируют и спортивно-бытовое помещение. В частности, будет проведен внешний и внутренний ремонт. Здание будет задействовано под раздевалки для спортсменов, душевые и технические помещения.