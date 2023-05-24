Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области завершается этап благоустройства оздоровительного лагеря «Космос». Место детского отдыха расположено в Залегощенском районе.

На благоустройство территории лагеря по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова выделено 10,3 миллиона рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на сегодняшний день, на всех дорожках выложено асфальтовое покрытие, перекрыта крыша административного здания, произведен ремонт фасада медицинского пункта, отремонтировано здание бани, заменены витражи на окнах клуба и окна в столовой. Отмечается также, что все корпуса готовы для проведения интересного и яркого отдыха.

Первая смена для юных орловцев в оздоровительном лагере начнется через неделю. К этому моменту обновление учреждения должно быть завершено.