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НовостиОбщество24 мая 2023 9:36

В Орловской области завершается этап благоустройства оздоровительного лагеря «Космос»

Место детского отдыха расположено в Залегощенском районе
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области завершается этап благоустройства оздоровительного лагеря «Космос». Место детского отдыха расположено в Залегощенском районе.

На благоустройство территории лагеря по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова выделено 10,3 миллиона рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на сегодняшний день, на всех дорожках выложено асфальтовое покрытие, перекрыта крыша административного здания, произведен ремонт фасада медицинского пункта, отремонтировано здание бани, заменены витражи на окнах клуба и окна в столовой. Отмечается также, что все корпуса готовы для проведения интересного и яркого отдыха.

Первая смена для юных орловцев в оздоровительном лагере начнется через неделю. К этому моменту обновление учреждения должно быть завершено.