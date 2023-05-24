Фото: Сергей Лежнев

Орловцы передали в зону СВО две крупные посылки с гуманитарной помощью. Груз весом 4,5 тонны доставили в район Рубежного/Кременная.

По словам советника губернатора Сергея Лежнева, груз был собран и передан от Новодеревеньковского и Краснозоренского районов.

Военным привезли рации, тепловизор, инверторный генератор, печи для приготовления пищи, универсальные газовые плиты, газовые баллоны и горелки, бензопилу, ножовки, пленку, утеплитель, керосиновые лампы и керосин, лопаты, топоры, гвозди, молотки, гвоздодеры, блиндажные свечи.

Кроме того, передали предметы личной гигиены, а также лекарственные препараты и продукты питания, спички, сигареты и зажигалки.

В посылку вошли летняя тактическая форма, нательное белье, носки, перчатки, футболки и многое другое.