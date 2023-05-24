Фото: Елена Зябкина

В Орле состоятся мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Для орловцев откроют свои двери библиотеки и музеи города.

В орловских учреждениях культуры 24 мая запланирован целый ряд интересных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Так, в 12 часов Орловская областная библиотека имени Бунина приглашает на региональный праздник «Орловская книга – 2023». Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева в час дня ждет на литературно-музыкальный вечер «Отсвет тихого огня», посвященный 120-летию со дня рождения Елены Благининой.

Затем, в 16 часов Орловский областной центр народного творчества и Детский парк организуют конкурсную программу поединков народных хоров «От Руси до России». А Орловская детская библиотека имени Пришвина организует познавательный квиз «Тайны Кирилла и Мефодия».