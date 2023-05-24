Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец, зарезавший своего приятеля, предстанет перед судом. Убийство произошло в ноябре 2022 года.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству 69-летнего жителя деревни Брагино Мценского района.

Из материалов уголовного дела известно, что 40-летний амчанин вечером 23 ноября 2022 года находился в доме у потерпевшего мужчины в деревне Брагино Мценского района. У мужчин завязался конфликт и обвиняемый мужчина нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте.

– В настоящее время необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, завершены, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.