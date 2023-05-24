Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области при пожаре пострадала пожилая женщина. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании в жилом доме в деревне Ладаревские Выселки Троснянского района спасателям стало известно 23 мая, в 9:28. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных сгорела кровля дома и хозяйственная постройка, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. В результате пожара дом выгорел изнутри на 40 квадратных метрах. На пожаре пострадала 74-летняя хозяйка дома, которая была госпитализирована в областную клиническую больницу. Отмечается также, что тушить пожар помогали добровольцы.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали пять возгораний.