Фото: пресс-служба администрации Орла

Юные орловцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, примут участие в эстафете. Соревнования состоятся 26 мая в легкоатлетическом манеже Училища олимпийского резерва.

Старт состязаний будет дан в 10:00. Об этом сообщил официальный информационный портал Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Отмечается, что эстафета для подростков Орловской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, пройдет с элементами Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

Подростки смогут попробовать свои силы в челночном беге, сгибании и разгибании туловища, метании мяча, полосе препятствий и беге на 60 метров, а также стрельбе из электронного пистолета.