Фото: Елена Зябкина

Накопления орловцев увеличились на 340 миллионов рублей. Центральный банк России опубликовал данные за первый квартал 2023 года.

Так, размер финансовой «подушки безопасности» жителей Орловской области на 1 апреля текущего года составил 112 миллиардов рублей (без учета счетов эскроу). Это на 340 миллионов рублей больше, чем в начале года, и на 13,7 миллиарда больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Отмечается, что за год сумма накоплений жителей Орловщины выросла на 13,9 %, тогда как в среднем по округу – всего на 7,2 %. Самый высокий темп роста накоплений среди регионов ЦФО оказался в Тульской области (17,5 %). А вот в соседней Брянской области у жителей сбережений стало меньше на 4,3 %.