В Орловской области осудили бывшего начальника Управления депздрава

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Обвинительный приговор по уголовному делу о халатности при обеспечении инвалидов лекарствами в отношении бывшей главы Управления Департамента здравоохранения региона Альбины Королевой вынес Советский районный суд Орла.

Суд установил, что чиновница ненадлежащим образом организовала работу возглавляемого ею Управления в части своевременного проведения электронных аукционов для осуществления закупок лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов питания.

При этом, незаконное бездействие повлекло невозможность бесперебойного бесплатного предоставления гражданам, имеющим инвалидность, жизненно важной лекарственной терапии. Итогом такой работы стало то, что орловцы не смогли своевременно получить необходимые им лекарства. Они были вынуждены приобретать их за счет собственных средств. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области, вследствие недобросовестной работы Альбины Королевой пострадали 29 жителей Орловской области, в том числе из них 15 несовершеннолетних.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности должностного лица, признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Осужденная освобождена от уголовного наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.