Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Губернатор Орловской области посетил Российско-китайский бизнес-форум. Он проходит с 23 мая в Шанхае.

Андрей Клычков отметил, что включение Орловщины в состав российской делегации – это высокая оценка промышленного и инвестиционного потенциала региона.

Вместе с представителями Орловской области в Китай по приглашению Председателя Си Цзиньпина отправились делегаты из Москвы, Нижегородской и Челябинской области.

– У нас уже есть опыт взаимовыгодного сотрудничества с Китайской народной республикой и его необходимо расширять. Как сказал в своем выступлении председатель правительства РФ Михаил Мишустин, особое значение имеет промышленная и технологическая кооперация. Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и нашим потребителям, – сообщил в соцсетях глава региона.

Вместе с губернатором Орловскую область на форуме представляют руководитель АО «Протон» Вячеслав Меньшов и генеральный директор «Керама-Марацци» Игорь Ашихмин.