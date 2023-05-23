Орловские студенты стали призерами всероссийского молодежного конкурса

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Анастасия Цуканова и Алексей Ершов из Орла стали обладателями диплома II степени за победу во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Как отмечают в Президентской Академии, для орловцев это стало первой победой за всю историю этого конкурса.

Студенты представили на суд экспертов результаты исследовательского проекта по теме «Сертификация независимых экспертов в составах конкурсных и (или) аттестационных комиссий по замещению вакантной должности государственной гражданской службы» в рамках работы секции «Государственное строительство и конституционные права граждан».

Конкурсная работа орловцев оценивалась профессиональным экспертным советом по следующим критериям: актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения задачи; новизна полученных результатов; уровень проработанности решения задачи.