Фото: Юрий Парахин

В Орле мэр проинспектировал Заводской район. Юрий Парахин возмутился состоянием хозсубъектов в городе.

Как отметил глава Орла, проблемы в Заводском районе идентичны тем, что были в Северном и Железнодорожном.

– Основное, конечно, это неуважение – не скажу иначе! – владельцев хозсубъектов к своим посетителям. Есть кого похвалить за поддержание чистоты на своей территории, но больше, увы, антипримеров. Все фасады в надписях, ступени крошатся, двери сплошь в рекламе, у входа мусор... Это не просто безразличие. Это халатное отношение к своему делу, к своим покупателям, к своему городу, – возмутился Юрий Парахин в соцсетях.

Он также выдвинул претензии к «Спецавтобазе» за невычищенный песок с прилотковой части.