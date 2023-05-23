Фото: Ирина Кабанова

Жители Орловской области стали реже болеть. В 2023 году 47 тысяч орловцев получили больничные пособия.

Орловское отделение Социального фонда России направило свыше 660 миллионов рублей на выплаты по больничным листам. Как подчеркивает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», это на 110 миллионов рублей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда 60 716 жителей Орловской области находились на больничном. С января по апрель 2022 года Отделением СФР по Орловской области были оплачены электронные листки нетрудоспособности на 770 миллионов рублей.

Отметим, что минимально возможный больничный сроком в один день, оплаченный ОСФР с января по апрель 2023 года, был открыт 1472 жителям нашего региона. Срок же самого длительного больничного составил 118 дней.